القضاء يقرر فصل خدمات المواطنين عن المحامين بدائرة تنفيذ غزة

غزة - الرأي

قرر المستشار ضياء الدين المدهون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فصل خدمات المواطنين عن المحامين في دائرة تنفيذ غزة، وذلك تسهيلاً على المحامين وجمهور المتقاضين لتيسير وصول للخدمة القضائية، ومنعاً للازدحام الحاصل في صالة انتظار الجمهور.

وقال المستشار المدهون: "سنباشر العمل في ذلك مطلع الأسبوع القادم، في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين، وتسريع الاجراءات وتسهيلها، وتحقيق رضا المتعاملين خلال مراجعتهم اليومية للدائرة”.

جاء ذلك خلال الاجتماع التقييمي الثاني للدائرة مع مأمور دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة الأستاذ رامي صلوحة، ورؤساء الأقسام، بحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم، والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس.

واستمع رئيس المجلس خلال الاجتماع الى ملاحظات مأمور التنفيذ ورؤساء الأقسام، بموضوعية من واقع التجربة والعمل؛ وكان التقييم إيجابي والإنجازات ملموسة وواضحة خاصة في سرعة وجودة الخدمة المقدمة، وأوضح المستشار المدهون أن النجاح الذي حققته اعادة هندسة مكان واجراءات دائرة تنفيذ غزة كان مبشراً، لنقله الى باقي دوائر التنفيذ في المحافظات، خاصة وأن دوائر التنفيذ تعتبر واجهة حضارية للقضاء ولخدمة المحاميين والمواطنين على حد سواء، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل قضاة وموظفي الدائرة رغم حجم العمل الكبير لديهم.