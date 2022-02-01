كل ما تريد معرفته عن أوميكرون عند الأطفال من أعراض وأسباب

شعور الأطفال بالإصابة بأعراض نزلات البرد، وعند البحث وإجراء الفحوصات اللازمة يتم إثبات إصابته بمتغير كورونا أوميكرون، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه سنتعرف على أعراض وأسباب إصابة الأطفال بأوميكرون، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هي أعراض إصابة الأطفال بأوميكرون؟



-ارتفاع حرارة الجسم.

-قشعريرة في الجسم.

-سعال؟

-قد يتعرض بعض الأطفال للشعور بضيق في التنفس.

-الاعياء الشديد.

-الرغبة في النوم.

-قد يتعرض بعض الأطفال لفقدان الشم والتذوق.

-ألم في الجسم.

-صداع.

-التهاب في الحلق.

ما هي أسباب إصابة الأطفال بأوميكرون؟



أثبتت الدراسات والأطباء، أن كثرة عدوي لدي الأطفال بأوميكرون، ترجع إلي عدم تلقيهم للقاح، أو عدم إجازة اللقاح لهم، ولذا نجد أن الأطفال المصابين بأوميكرون يكونون سنهم أقل من الـ5 سنوات.

كيف يمكن حماية الأطفال من الإصابة بأوميكرون؟



تقوية الجهاز المناعي تعد من أهم النصائح التي يحجب القيام بها، ولذا الاهتمام بنوعية الطعام المتناول تعد من أفضل وأهم الحيل، وعليك إمدادهم بالتغذية السليمة والغنية بجميع العناصر الغذائية المفيدة، ولذا تناول فيتامين سي، وأ والحديد والزنك.

متي يصبح أوميكرون خطرا علي الأطفال؟



إهمال العلاجات الخاصة بالأعراض الأولية للإصابة بمتحور كورونا أوميكرون، من أبرز الأسباب المؤدية للتعرض للمشاكل الصحية، فنجد أن بعض الأطفال يتعرضون للشعور بالاختناق الذي يؤدي إلي التهاب مجري الهواء، وذلك عند ظهور هذه الأعراض ومنها تغير في الصوت، وانسداد سيلان الأنف، صعوبة في البلع، وضيق في التنفس.