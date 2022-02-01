"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تصدر تقريراً بإنجازاتها للعام 2021

غزة -الرأي

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا تضمن أبرز انشطتها وإنجازاتها خلال العام 2021 في مجال قطاعات عملها الثلاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد فيما تواصل جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي في العمل الحكومي، موضحة أن نسبة إنجاز الخطة التشغيلية للعام 2021 بلغت 85.39%.

الحوكمة والعمل المؤسسي

وفي مجال الحوكمة والعمل المؤسسي بينت الوزارة انه تم اصدار عدة تعميمات ممن بينها تعميمات حماية مستهلك خدمات الاتصالات.

وتعميمات معارض الهواتف الخلوية بشأن اجراءات بيع وتسجيل شرائح الهاتف الخلوية على المنظومة الالكترونية، كما قامت بإعداد دليل خدمات الوزارة ونشره على البوابة الالكترونية للخدمات الحكومي وكذلك اعتماد نظام براءة الذمة الحكومي.

واوضحت الوزارة انها شكلت مجلس استشاري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما اعتمدت الإطار الاستراتيجي للتحول الرقمي 2022 - 2024 داخل الوزارات والدوائر الحكومية.

وبين التقرير انه تم اعداد الإطار الاستراتيجي والمؤشرات التنموية لخطة الوزارة للأعوام 2022-2024، واستراتيجية العمل في أوقات الطوارئ لقطاع الاتصالات بالإضافة للمشاركة في اعداد استراتيجية العمل عن بعد مع وزارة العمل، والمشاركة في المجلس الوطني للعمل عن بعد.

وبينت الوزارة انه تم اعتماد مقترح الوزارة بشأن تبادل البيانات التفاعلية بين الدوائر الحكومية، واعتماد مقترح خطة عمل متكاملة لمشروع النافذة الحكومية الموحدة (الخدمات الالكترونية المركزية)، واستحداث (2) إدارة عامة (الاقتصاد الرقمي والحكومة الذكية) ووحدة تطوير البرمجيات ضمن الهيكلية الجديدة.

مبادرات ومشاريع

وقالت الوزارة انها بدأت بمشروع الترميز البريدي في محافظات غزة بعد قرار الاتحاد البريدي العالمي اعتماد الرموز البريدية لدولة فلسطين، كما حصلت على تمويل داخلي حكومي لمشروع انشاء المرحلة الأولى للبرج التكنولوجي بقيمة (200.000) دولار.

كما فعلت الوزارة دائرة الاستثمار والتمويل واعتمدت جائزة أفضل فكرة شبابية داعمة للتحول الرقمي في العمل الحكومي 2021، حيث تم تشكيل لجنة من الشركاء للإشراف عليها.

اتفاقيات وعقود عمل

وبينت الوزارة انها وقعت اتفاقية تعاون بين الوزارة والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في سبيل خدمة الفلسطينيين في الخارج وتشغيل الشباب الفلسطيني في فلسطين عن بعد وتفعيل منصة "فلسطينيون محترفون".

وقالت الوزارة انها نفذت حزمة تسهيلات من بينها إعفاء جميع الإذاعات المحلية من رسوم الترخيص بنسبة 100%، وتخفيض بنسبة %50 لأجهزة البث الفضائي (SNG).، بالإضافة الى تخفيض رسوم رخصة الاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 66%، وشهد عام 2021 إعفاء (15) شركات متضررة بشكل كلي نتيجة حرب 2021 من رسوم التراخيص عن العام 2021.

وتم تنفيذ برنامج التدريب الصيفي للعام 2021، وتدريب (43) من خريجي كليات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب (56) من خريجي الجامعات في مجال وتخصص الوزارة.

إجراءات عمل وأنشطة خلال العام

وقالت الوزارة أنها عملت على حصر وتقييم أضرار شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الناشئة جراء عدوان 2021 بالتعاون مع ال UNDP، بيتا، وحاضنة ucas، وbti، وbicti. كما اعلنت عن انتهاء أعمال لجنة جائزة أفضل تحول رقمي حكومي للعام 2021، وتنفيذ احتفالية للتكريم وجر تنفيذ حملة إعلامية بشأن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة، كما تم اعداد الموازنة العامة للوزارة للعام 2022م لأول مرة وفق موازنة البرامج والأداء.

الخدمات والأنظمة

وفي مجال الخدمات والأنظمة تم تطوير تطبيق "حكومي" والذي يشمل على مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين، كما تم إطلاق وتشغيل البوابة الموحدة لتقديم المعاملات الحكومية، وإتاحة أكثر من 50 خدمة الكترونية حكومية موزعة على 10 دوائر حكومية.

وتم تطوير العديد من المنظومات منها تطبيق البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية– نسخة الاندرويد، وتطوير منظومة حصر وتقييم الاضرار المركزية، وتطوير منظومة التنسيقات الخاص بالخاص بوزارة الخارجية، وتطوير نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، بالإضافة الى متابعة تشغيل الانظمة القياسية المركزية الحكومية (13) نظام مركزي.

ونوه التقرير ال انه تم تطوير وتشغيل منظومة العهد والمخازن القياسية ومنظومة ادارة معارض الهاتف المحمول، ومنظومة دليل المكتبات (القائمة الببليوغرافية الإلكترونية الموحدة)، ومنظومة متابعة مكاتب الصرافة ومراقبة الحوالات المالية، وإطلاق وتشغيل نظام إدارة رخص الاتصالات.

واشار التقرير ال انه تم تطوير وتشغيل منظومة مركزية لإدارة الملفات وارشفة الوثائق، ومنظومة الاشعارات الحكومية المركزية وإطلاق خدمة التسجيل والابلاغ عن الهواتف المفقودة بالتعاون مع المباحث العامة.

وتابع التقرير انه تم تطوير وتشغيل منظومة محوسبة لإدارة عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وتطوير الموقع الالكتروني الخاص بديوان للفتوى والتشريع، تطوير وتقييم منظومة الشكاوى المركزية، وتطوير النسخة الثانية من منظومة بنك البريد الالكترونية.

الشبكة الحكومية

وفي مجال الشبكة الحكومية اوضح التقرير انه تمت مضاعفة سرعة إنترنت الشبكة الحكومية إلى 2Gbps، وربط 6 مقرات رئيسية لدوائر حكومية باستخدام الألياف الضوئية، واعتماد خط الربط الشبكي لمركز البيانات الاحتياطي، وتطوير وتحديث قواعد البيانات وأنظمة الحماية وأنظمة الاستضافة المركزية.

وبين التقرير انه تم إصلاح خطوط الربط مع الوزارات وخطوط الألياف الضوئية التي تضررت أثناء العدوان الأخير، كما تم البدء بإعداد مشروع إنشاء مركز بيانات بديل للاستخدام في حالات الطوارئ.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد عمليات الاستعلامات عن البيانات الحكومية (515.6) مليون استعلام، وبلغ عدد معاملات نظام الدفع الإلكتروني المركزي (566,753)، وبلغ عدد مرات استخدام التسجيل الموحد (23. مليون مرة.

وذكر انه تم تطوير بيئة الاستضافة المركزية باعتماد توزيع الاحمال وتحديث الأنظمة وزيادة قدرة وعدد الخوادم المركزية لخدمة المواقع المستضافة وانشاء عدد (31) استضافة لمواقع حكومية وبلديات، وبلغ عدد المواقع 270 موقع الكتروني بمعدل اجمالي 2 مليون زيارة شهريا.

مجال الاتصالات

وفي مجال الاتصالات بين التقرير انه تم اعداد مقترح تعليمات منح موافقات تركيب كوابل الالياف الضوئية، حصر وتحديث الأجهزة المستخدمة للبث، ومنح أذونات استيراد أجهزة اتصالات وتكنولوجيا معلومات بواقع (1023) إذن، وإصدار (139) شهادة موافقة نوعية، وإصدار شهادات تجديد رخصة أو رخصة جديدة عدد (16)، معالجة (16) شكوى بين الشركات المرخصة، ومتابعة طلبات حجب وإزالة المواقع المخلة بالآداب بواقع (25) طلب.

وذكر التقرير انه تم إصدار (10) إفادات لاستخراج سجل تجاري من وزارة الاقتصاد والبلديات، وإجراء فحص فني عدد (42) لعينات من أجهزة الاتصالات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم وإصدار التقارير اللازمة، توجيه اخطارات عدد (122) لبعض الشركات المرخصة، وتم دراسة (12) طلب تمديد كوابل الألياف الضوئية من قبل الشركات المرخصة،

واوضح التقرير انه تم تحويل العديد من خدمات الوزارة إلى خدمات الكترونية (تراخيص الشركات – تسجيل الشركات – أذونات الاستيراد – الموافقات النوعية) مبينتا انه تمت معالجة 209 طلب خاص بخدمات الطيف الترددي، وإجراء كشف فني وزيارات للشركات عدد 211، تنفيذ عدد 52 مسح ميداني للنطاقات الترددية المختلفة.

وبين التقرير انه تمت متابعة وحل (17) مشكلة تداخل وتشويش، وتقديم إرشادات ونصائح فنية عدد 47 مع إضافة عدد 189 موقع راديوي على منظومة المواقع الراديوية وربطها والاستفادة من منظومة GIS في اتخاذ في حين بلغ عدد المواقع الراديوية المضافة على منظومة المواقع الجغرافية 558 وبلغ عدد الموافقات المواقع الراديوية (إنشاء/ تشغيل/ تعديل) 149 موافقة.

مجال البريد

وفي مجال البريد اوضحت الوزارة انه تم صرف (4) دفعات من المنحة القطرية للأسر المتعففة ل 400,000 مستفيد، وبلغ عدد عمليات المقاصة مع المؤسسات غير الحكومية 2765 عملية وعدد معاملات تحويل الحسابات الى بنوك اخرى 616 معاملة وعدد الصناديق المؤجرة 166 صندوق.

وقال التقرير ان عدد البعائث البريدية (ورقية ورزم وطرود) بلغ 58899 بعيثة، في حين بلغ عدد معاملات الخدمات المالية والمصرفية (1,155,215)، والخدمات بريدية (بعائث وطرود وصناديق مخصوصة) (41,121).

وأوضح التقرير أنه تم اصدار (12) تقريرا لإبراز انجازات وانشطة الوزارة، و(4) تقارير تقييم الخطة التشغيلية لعام 2021. وعقد (68) اجتماع مع الشركاء عدد، واصدار (45) قرار لتنظيم العمل داخل الوزارة، والمشاركة في أعمال لجان خارجية عدد (28).

ونوه التقرير الى استقبال (43,280) استفسار وطلب دعم فني للمواطنين من خلال الاتصال على الرقم المجاني 1800-101-102 واستقبال عدد (102) شكوى تم معالجتها في مجال عمل الوزارة.

تحديات ومعوقات

وتطرق التقرير ال أبرز تحديات ومعوقات تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها منع تشغيل خدمات الجيل الثالث والرابع في فلسطين وتكنولوجيا المعلومات ما أحدث فجوة تقنية مقارنة بالدول المحيطة، وعزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع التكنولوجية، ومنع دخول خطوط وأجهزة شبكات الفايبر، ومنع ادخال أجهزة القياس مما يؤدي الى وجود خطر على المواطنين من بعض محطات البث.