الإعلام الحكومي: 44 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية خلال يناير

غزة - الرأي

رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 44 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال شهر يناير المنصرم.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب في تقريرها الشهري، إنها سجّلت 40 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، و4 انتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأضافت أنها رصدت أكثر من "10" حالات اعتقال وتمديد وتجديد اعتقال، واحتجاز واستدعاء، من قبل قوات الاحتلال.

كما سجلت وحدة الرصد اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على عشرات من الصحفيين، من بينهم ”16” إعلامياً وإعلامية، واستهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السامة، وضربهم ودفعهم وسحلهم عدا عن شتمهم بألفاظ نابية.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من ”7“ من الصحفيين عن تغطية الاحداث، وعرقلت أداء مهامهم الإعلامية لحجب جرائم الاحتلال وما يرتكبه بحق الشعب الفلسطيني.

ووثقت وحدة الرصد حالة اقتحام ومداهمة واحدة لمنزل أحد الصحفيين، وتسجيل حالة (2) تهديد.

وبشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من ”4” حالات انتهاك بعد أن أغلقت وقيدت حسابات وحظرت إدارات الفيس بوك، وتويتر وإنستغرام وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي للمحتوى الفلسطيني بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر.

وحول الانتهاكات من قبل أجهزة الامن الفلسطيني، سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر يناير أكثر من (4) حالات تمثلت في اعتقال وتأجيل محاكمة عدد (3) للصحفيين، وفرض غرامة مالية عدد(1).

تفاصيل انتهاكات الاحتلال

1-1-2022: احتجزت قوات الاحتلال المصوّر الحرّ محمود فوزي عبد الغني لمدة صف ساعة، أثناء مروره على حاجز احتلالي في بلدة شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم.

1-1-2022: أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسير الصحفي يوسف يعقوب فواضلة من قرية عابود في رام الله بالضفة الغربية حتى 18-1-2022 .

3-1-2022: اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين خلال تواجدهم في مستشفى اساف هروفيه للقاء الأسير المضرب هشام ابو هواش.

3-1-2022: أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، محاكمة الأسير الصحفي يزن أبو صلاح، من بلدة عرابة، حتى 6-1-2022 ، للمرة الـ 17 على التوالي، علمًا أنه معتقل منذ عامين وخضع لأكثر من 21 جلسة محاكمة.

5-1-2022: استمرارًا في محاربة المحتوى الفلسطيني.. منصة تيك توك تحذف بشكل نهائي حساب شبكة القسطل.

5-1-2022: اقتحمت قوات الاحتلال منزل المصور أحمد أبو صبيح في القدس، وأجرت فيه تفتيشاً واسعاً.

5-1-2022: اعتدت مجموعة من المستوطنين على الصحافية صابرين دياب من الداخل المحتل، وتعرضت للشتائم واللكمات والتهديد خلال تواجدها أمام مدخل مستشفى "آساف هروفيه" في تل أبيب ضد الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش

5-1-2022: اعتدى مستوطنون بالضرب على المصور الصحفي فايز أبو ارميلة الذي يعمل في وكالة "الاناضول" وطرحوه أرضا، وذلك أمام مستشفى "اساف هروفيه" في تل أبيب الذي يرقد به الأسير هشام أبو هواش.

6-1-2022: أصيب الصحفي معتصم سقف الحيط، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في صدره ، خلال تغطيته مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

7-1-2022: أصيب الصحفي نصير ثابت مراسل شبكة قدس برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالرأس خلال تغطيته المواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس.

9-1-2022: أصيبت الصحافية ريما العملة مراسلة تلفزيون "فلسطين"، بالاختناق الشديد والرضوض جراء استهدافهما من قبل الاحتلال بقنبلة غاز لمنعها عن تغطية فعالية في قرية بُرقة شمال غربي نابلس.

10-1-2022: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي ياسر العقبي خلال تغطية عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في النقب.

12-1-2022: استهدفت القوات الإسرائيلية، يوسف شحادة ويعمل مصورًا لوكالة فلسطين “تايمز”برصاصة معدنية مغلّفة بالمطاط أصابته في ركبته اليسرى، خلال تغطيته اقتحامها لبلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله.

12-1-2022: صادق الاحتلال على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال سلطات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الفلسطيني، ويمنح قانون "فيسبوك" النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

13-1-2021: استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين خلال المواجهات على مدخل مدينة البيرة واعتدت عليهم بالضرب والمنع من التغطية.

13-1-2022: أصيب 3 من أفراد طواقم تلفزيون فلسطين بجروح ورضوض، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل بحماية جيش الاحتلال، قرب قرية بيتين شرق رام الله ومنعتهم من مواصلة عملهم الصحفي في تغطية الاحداث.

13-1-2022: اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مراسل موقع "الجرمق" الإخباري عطوة أبو خرمة بجسم صلب، ما أدى إلى إصابته بجرح في بطنه، ومنعته من تغطية المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين وبين عناصر الشرطة، أثناء عملية التجريف التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في أراضي قرية الأطرش في النقب.

18-1-2022: منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحافية من التصوير أو الاقتراب الى لتصوير عملية هدم منزل عائلة صالحية بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ،وقمعتهم بالضرب الدفع.

18-1-2022: انستجرام تمنع الصحافية منى الكرد من التسجيل المباشر لعرض جرائم الاحتلال في حي الشيخ جراح وهدم منازل المواطنين.

19-1-2022: استمرار لمحاولات قمع الصوت الفلسطيني، ‏إدارة ‎إنستغرام تفرض قيود على البث المباشر لشبكة قدس الاخبارية على المنصة لمنعها من البث حول الأحداث الجارية في حي ‎الشيخ جراح بالقدس عقب هدم الاحتلال لمنزل بالحي.

21-1-2022: سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجّلت النطق بالحكم على الأسير الصحفي يزن أبو صلاح من بلدة عرابة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وللمرة 22 على التوالي، ولم تحدّد تاريخ المحكمة القادمة للأسير يزن، علمًا أنه دخل عامه الثالث داخل السجون ولا زال موقوفًا.واعتقل جيش الاحتلال أبو صلاح بتاريخ 19 يناير 2020، على حاجز طيار بين زعترة وحوارة.

25-1-2022: استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة المصور الصحفي أحمد غرابلي الاحتلال مصوّر وكالة "فرانس برس" برصاصة معدنية في الكتف، خلال تغطيته هدم أحد المنازل في حي الطور في مدينة القدس.

25-1-2022: منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من تغطية عملية إخلاء قوات الاحتلال لمنزل كرامة في حي الطور بالقدس المحتلة، تمهيداً لهدمه، والتي أغلقت المنطقة المحيطة بالمنزل، واستهدفت الصحفيين لإبعادهم عن المكان بشكل مباشر.

28-1-2022: أصيب الصحفي ناصر اشتية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بيده، جراء استهدافه من قبل الاحتلال خلال تغطيته قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان.

29/1/2022: احتجزت قوات الاحتلال الصحفيين فيحاء خنفر" والمصور "ليث جعار" على حاجز احتلالي العسكري "دوتان" قرب بلدة يعبد غرب جنين، لمدة ثلاثة ساعات دون إبداء الأسباب وأجرت اعمل تفتيش بالمركبة والسؤال عن المعدات الصحافية، بالإضافة إلى التفتيش في الهاتف النقال الخاص بالمصور ليث الجعار.

30-1-2022: عرقل مستوطنون عمل مراسلة قناة الجزيرة، نجوان السمري، أثناء تغطيتها الوقفة الاحتجاجية على انتهاكات الاحتلال في النقب، وانهالوا على طاقم الجزيرة بالشتم والبصق والتهديد والدفع.

30-1-2022: أصدرت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، حكماً بسجن الصحافي الحرّ عاصم الشنار ستة أشهر، بتهمة "تقديم خدمات لجهات غير مشروعة". دون أن تشرح أو تثبت نيابة الاحتلال ما هي هذه التهم غير المشروعة، وهو حالياً معتقل في سجن مجدو".

تفاصيل الانتهاكات الداخلية

19-1-2022: اعتقلت أجهزة أمن السلطة في نابلس الصحفي محمد أبو ثابت بعد استدعائه للمقابلة .

20-1-2022: أصدرت محكمة صلح نابلس، حكماً بسجن المخرج عبد الرحمن ظاهر ثلاثة أشهر، وتغريمه مالياً، بتهمة "ذم الواقع على السلطة"، على خلفية منشور له على "فايسبوك" ومشاركته في برامج إعلامية ناقدة في العام 2021.

23-1-2022: أجلت محكمة الصلح في طولكرم محاكمة الصحفي أنس حواري حتى تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢ لعدم حضور الشاهد، حيث قررت المحكمة إعادة تبليغ الشاهد مرتب المخابرات.