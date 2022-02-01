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حماس: هدم منزل أبو شخيدم دليل فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة

01 شباط / فبراير 2022 12:44

الدمار الذي لحق بمنزل أبو شخيدم
الدمار الذي لحق بمنزل أبو شخيدم

القدس المحتلة - الرأي:

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إغلاق وهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد المجاهد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس، مصحوباً بقوة همجية، هو عمل جبان، يؤكد فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة المستمرة.

وأكد الناطق باسم الحركة في القدس محمد حمادة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن سياسات العقاب الجماعي وهدم المنازل لن تثني شعبنا عن الدفاع عن حقه، ومواصلة المقاومة بكل السبل، وأن هذا الكيان الذي قام على الجرائم قد آن زواله.

وشدد حمادة أن أهل القدس سيظلون خط الدفاع الأول عن الهوية العربية والإسلامية للقدس وفلسطين.

ووجه التحية للذين هبوا للدفاع عن المخيم والتصدي لهذه العملية الهمجية، واشتبكوا مع قوات الاحتلال ببسالة.

 

 

 

 

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