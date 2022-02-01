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هيئة الأسرى تنشر قائمة بأسماء الأسيرات بمعتقل "الدامون"

01 شباط / فبراير 2022 02:21

الضفة المحتلة - الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 32 أسيرة داخل معتقل "الدامون"، بظروف حياتية قاسية.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأسيرات القابعات حالياً بالمعتقل: 

1.     شاتيلا أبو عيادة

2.     شذى أبو فنونة

3.     منى قعدان

4.     رحمة الأسد

5.     تسنيم الأسد

6.     شروق البدن

7.     فيروز البو

8.     عبيدة الحروب

9.     ايمان الأعور

10. عائشة الأفغاني

11. ياسمين جابر

12. اسراء جعابيص

13. عطاف جرادات

14. رانية ظاهر

15. روان أبو مطر

16. شروق دويات

17. اسلام زايد هوية

18. ختام خطيب

19. نفوذ حماد

20. فدوى حمادة

21. اماني الحشيم

22. ميسون موسى

23. سعدية مطر

24. مي مصاروة

25. نهاية صوان

26. ملك سلمان

27. ربى عاصي

28. نوال فتيحة

29. نورهان عواد

30. فاطمة عليان

31. خوانا رشماوي

32. مرح بكير

 

 

 

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