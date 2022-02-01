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12 حالة وفاة و11016 إصابة جديدة بـ"كورونا" فلي فلسطين

01 شباط / فبراير 2022 02:58

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة و١١٠١٦ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة، بالإضافة إلى تعافي 3977 حالة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية، إلى أن 8 حالات وفاة سُجلت في قطاع غزة، حالتان في الخليل، بينهم رضيعة بعمر شهرين من بلدة إذنا، حالة في قلقيلية، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 217، طولكرم 678، الخليل 1004، بيت لحم 681، قلقيلية 247، رام الله والبيرة 1212، سلفيت 249، جنين 426، نابلس 1039، طوباس 116، أريحا والأغوار 198، قطاع غزة 2549، ومدينة القدس 2400".

وأعلنت أن نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 190، طولكرم 35، الخليل 194، بيت لحم 187، قلقيلية 6، رام الله والبيرة 200، سلفيت 18، جنين 60، نابلس 202، طوباس 51، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 100، ومدينة القدس 1764".

ولفتت إلى وجود 82 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 173 مريضًا، بينهم 25 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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