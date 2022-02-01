الأونروا تصدر توضيحاً حول آلية العمل داخل مراكزها الصحية

غزة- الرأي

أعلنت وكالة الأونروا في غزة عن آلية العمل داخل عياداتها ومراكزها الصحية في ظل انتشار تحور اميجرون في قطاع غزة.

وأوضحت الأونروا اليوم الثلاثاء، أنه وفي ظل تصاعد المنحنى الوبائي لفايروس كوفيد-19 في قطاع غزة وما يصاحبه من ازدياد في عدد المستفيدين المترددين على المراكز الصحية التابعة للأونروا وما يترتب على ذلك من تزاحم للمستفيدين داخل هذه المراكز، فإن الأونروا تهيب بالمراجعين الكريم الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بفايروس كوفيد-19 من استخدام الكمامة والتباعد الجسدي.

ودعت المواطنين الى عدم زيارة المراكز الصحية إلا إذا كانت الحالة الصحية تستدعي ذلك، ولم تتحسن بالعلاجات المنزلية، حتى تستطيع تقديم الرعاية الصحية لمن هم أكثر حاجة لها، والحد من انتشار الفايروس بين أفراد المجتمع.

ونوهت الأونروا أن من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالجهاز التنفسي ويحتاجون للرعاية الصحية التوجه إلى نقطة الفرز التنفسي وعدم الاختلاط ببقية المراجعين في العيادة من الفئات الهشة كالحوامل وكبار السن.