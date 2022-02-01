"أمنستي" تؤكد ممارسة الاحتلال للفصل العنصري في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وأنه ينبغي مساءلته، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش.

وشددت الأمينة العامة للمنظمة "أنييس كالامار"، على أن "إسرائيل" تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته "كالامار" اليوم الثلاثاء، بمدينة القدس المحتلة، لإطلاق تقرير المنظمة، بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".

ووثق التقرير المؤلف من 182 صفحة، كيف تشكل عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

ودعت منظمة العفو المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة، وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.

كما يوثّق التقرير النقل القسري، والاعتقال الإداري، والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروعة في كل من (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية المحتلة.