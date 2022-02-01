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المفتي: الاثنين 28 شباط ذكرى الإسراء والمعراج

01 شباط / فبراير 2022 07:03

القدس المحتلة- الرأي

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 2 شباط هو غرة شهر رجب لعام 1443هجري، وبناء عليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الإثنين السابع والعشرين من رجب الموافق 28 شباط 2022.

ودعا الشيخ حسين العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده.

وطالب ببذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.

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