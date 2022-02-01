الاحتلال يزعم تطوير نظام "ليزر" وبدء تجريبه على حدود غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" أن جيش الاحتلال يعتزم إطلاق نظام اعتراض بالليزر على الحدود، مبيناً أنه سيتم تطبيقه بشكل تجريبي جنوب فلسطين المحتلة عام 48.

وزعم "بينيت" أن المشروع سيعمل على المدى المتوسط ​​إلى الطويل للوصول إلى تطويق "إسرائيل" بجدار ليزر يحمي الجنود والمواقع العسكرية من الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة وغيرها من التهديدات.

وادعى أن ذلك النظام الجديد أقل تكلفة من منظومة القبة الحديدية، وسيوفر مئات الآلاف من الدولارات، قائلاً: "سيتم تغيير المعادلة الحالية في غضون سنوات قليلة"، حسب تعبيره.