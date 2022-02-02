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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ابتكار جهاز لاستخراج سم العقارب بشكل آمن

02 شباط / فبراير 2022 09:05

ابتكار جهاز لاستخراج سم العقارب بشكل آمن
ابتكار جهاز لاستخراج سم العقارب بشكل آمن

حصل باحثون من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب على براءة اختراع للاستخراج الآلي لسم العقارب.

يعد سم العقرب مصدر فزع للناس، ويستخدم العقرب السم لتخدير فرائسه وللدفاع عن نفسه.

تنتشر فرق صيد العقارب في المناطق الصحراوية والجافة بحثا عن هذا الكائن المخيف، للتقليل من أعداده، وربما أيضا لتحقيق منفعة شخصية باستخراج السم منه، الذي يباع بأسعار مرتفعة للغاية، كما أنه يمكن أن يشكل للباحثين مادة ثمينة لاستخدامها في الصناعات الدوائية.

ومن أجل استخراج هذا النوع من السموم بشكل آمن، طور فريق من الباحثين المغاربة من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، جهازا يمكّنهم من استحلاب سم العقارب دون مخاطر.

وقد تمكن الباحثون المغاربة من الحصول مؤخرا على براءة اختراع لهذا الجهاز المخصص للاستخراج الآلي للسم من العقارب بشكل سريع وآمن، بدلا من الطريقة اليدوية التي تعتمد على "التحفيز الميكانيكي"، أو "التحفيز الكهربائي اليدوي"، حيث يعمل الجهاز على تجميع قطرات السم بشكل سريع عبر شبكة ناقلات آلية ثم تخزينها.

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