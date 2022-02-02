3 أطعمة تحسن مزاجك فى الشتاء.. منها الشيكولاتة الداكنة

من الطبيعي أن تشعر بقليل من النشاط أو البهجة خلال أشهر الشتاء، يعاني بعض الأشخاص من شيء أكثر حدة يسمى الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) وهو نوع من الاكتئاب المرتبط بتغيير الفصول، غالبًا ما يؤدي الاضطراب العاطفي الموسمي إلى الإرهاق والمشكلات الإدراكية وتغيرات في كل من عادات الأكل والوزن، بسبب التغيرات في الطقس ، ونقص فيتامين د ، وانخفاض في السيروتونين ، والتغيرات في مستويات الميلاتونين، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

تلاحظ جمعية الطب النفسي الأمريكية، أن الأعراض تحدث عادة خلال أشهر الخريف والشتاء عندما يكون هناك القليل من ضوء الشمس وعادة ما تتحسن مع حلول فصل الربيع، ، هناك بعض الطرق للتعامل مع الاضطرابات العاطفية الموسمية التي تشمل الأكل الصحي.

1 - الحبوب المدعمة

يمكن أن يكون بدء يومك بحبوب الإفطار الصحية طريقة رائعة لمنح جسمك دفعة مع مساعدتك في إدارة أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، معظم الحبوب المدعمة غنية بالألياف وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك، هذه ثلاث مغذيات أساسية لمحاربة أعراض الاكتئاب.

تعمل الألياف على تعزيز صحة ميكروبيوتا الأمعاء ، مما يحسن المناعة، كما أن فيتامين ب 12 فيتامين أساسي لصحة الجهاز العصبي، ولهذا السبب غالبًا ما يصاب الأشخاص الذين يعانون من نقص فيه بفقر الدم والخمول، حمض الفوليك، من ناحية أخرى ، هو جزء من تجديد وإنشاء خلايا جديدة ، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجسم .

2 - سمك

إذا كنت من محبي المأكولات البحرية ، فإن إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي قد يكون خيارًا مثاليًا بالنسبة لك، إن تناول البروتينات الخالية من الدهون يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض" كآبة الشتاء "لأنها توفر مصدرًا للبروتين لا يسبب عسر الهضم أو الالتهاب، كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الأحماض الدهنية الأساسية أوميجا 3، تشير الدراسات إلى أن أوميجا 3 عالية المضادة للالتهابات ولكنها أيضًا مصدر جيد للطاقة للدماغ و يساعد في تنظيم الحالة المزاجية .

3 - الشوكولاته الداكنة

على الرغم من أنه يبدو أن تناول السكر يؤدي إلى نتائج عكسية ، إلا أنه في هذه الحالة ، يمكن أن تساعد شوكولاتة الكاكاو الداكنة الجيدة في تخفيف أعراض الاكتئاب، تشير الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم ، وهو معدن أساسي يلعب دورًا في تخفيف أعراض الاكتئاب.