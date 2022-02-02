ما هي الرغبة الشديدة في تناول الطعام؟ وما طرق السيطرة عليها؟

الرغبة الشديدة في تناول أو شرب بعض المواد الغذائية هو شيء نعتبره شغفًا، وهناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نتوق لأنواع معينة من الأطعمة، إذا لم تتحقق الرغبة الشديدة، فيمكن أن تجعل الشخص ضعيفًا وحتى مستنزفًا عاطفيًا، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" جميع أنواع الرغبة الشديدة ومعناها وطرق التعامل معها.

ما هى أنواع الرغبة الشديدة فى تناول الطعام؟

بشكل عام، هناك نوعان من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، الرغبة الشديدة في الانفعالات العاطفية والرغبة الشديدة في نقص المغذيات، إذا كنت تتوق إلى الطعام بانتظام عندما تكون ضعيفًا عاطفيًا، حيث تشعر بالوحدة أو الحزن أو الحماس أو القلق، يكون لديك رغبة ملحة عاطفية، من ناحية أخرى، عندما يفتقر الجسم إلى بعض العناصر الغذائية، فإن الجسم يتوق إلى بعض الأطعمة، وهذا هو النوع الثانى.

ما الذي يسبب هذه الرغبة الشديدة؟

ربما تكون قد جربت بنفسك أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تنشأ من العدم، من روائح معينة إلى رؤية طعام معين، يمكن أن تثير الرغبة الشديدة في أي شيء، أيضًا، عندما يكون هناك خلل في الهرمونات مثل السيروتونين واللبتين، يمكن للشخص أن يتوق إلى نوع معين من الطعام.

ماذا تعني الرغبة الشديدة؟

اشتهاء الأطعمة لها معاني مختلفة، في حين أن الرغبة في تناول الطعام المالح يمكن أن تعني أن الجسم يحتاج إلى موازنة الإلكتروليتات، من ناحية أخرى، إذا كان الشخص يتوق إلى الطعام الحلو، فهذا يعني أن نسبة السكر في الدم لدى الشخص منخفضة جدًا لأن السكر يوفر لك الطاقة، ومع ذلك، إذا كان الشخص يتوق إلى الشوكولاتة أو الجبن، فهذا يعني أن محتوى المغنيسيوم أو الكالسيوم في الجسم منخفض.

كيف يمكننا التحكم فى الرغبة الشديدة تجاه تناول أطعمة معينة ؟

للسيطرة على هذه الرغبة الشديدة، يجب الحفاظ على رطوبة الجسم دائمًا بتناول من 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

تأكد أيضًا من النوم الكافي للحفاظ على نشاطك طوال اليوم، ففي بعض الأحيان، قد يؤدي قلة النوم إلى إثارة الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة غير الصحية.

طريقة أخرى لوقف هذه الرغبة الشديدة هي الاحتفاظ بدفتر يوميات عن عاداتك الغذائية، فعندما تكتب يوميًا ما تأكله طوال اليوم، يمكن أن يوفر لك مرآة لعاداتك الغذائية الفعلية، مما يساعدك في التحكم في رغباتك المفاجئة.

حاول أيضًا إضافة الأطعمة الصحية إلى نظامك الغذائي مثل الشوفان والفواكه والأرز البني والخضار، بجانب الحفاظ على نشاطك البدنى.