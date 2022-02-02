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طالبت بمحاسبة الفاعلين

حماس تدين إطلاق أجهزة السلطة النار على طلبة الثانوية بطوباس

02 شباط / فبراير 2022 09:18

غزة - الرأي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" إقدام أجهزة أمن السلطة في مدينة طوباس على إطلاق النار على طلاب الثانوية العامة، وإصابة بعضهم، خلال تظاهرة سلمية لهم للمطالبة بحذف مواد من مناهجهم الدراسية، داعيةً إلى محاسبة الفاعلين.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا السلوك المشين يعبر عن العقلية الأمنية المقيتة التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية.

وطالب القانوع بوقف هذه الاعتداءات ضد الطلبة، والعمل على حمايتهم، ومنحهم المساحة الواسعة للتعبير عن رأيهم، وإيصال مطالبهم للجهات المختصة والمعنية، وليس قمعهم وإطلاق النار عليهم. 

واستنكر الاعتداء الذي تعرض له أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل من عناصر الشبيبة في أثناء اعتصام أبناء الكتلة رفضا لمنع الإدارة لهم من إقامة معرض طلابي. 

كما طالب القانوع، بوضع حد للممارسات العدائية التي استهدفت طلاب الثانوية العامة والكتلة الإسلامية، ومحاسبة الفاعلين على ارتكاب هذه الحماقات.

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