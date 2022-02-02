5 وفيات و2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5955 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 150 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 208046 إصابة بينها 16103 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 190173 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1770.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 117 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 52.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 590441.