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"الأشغال" تستعرض إنجازاتها خلال 2021

02 شباط / فبراير 2022 10:08

غزة - الرأي

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، اليوم الأربعاء، تقرير إنجازاتها التي حققتها خلال عام 2021.

وقالت الوزارة، إنها قامت بحصر أضرار 61.010 وحدة سكنية تضررت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، كما قامت آليات ومعدات الوزارة بإزالة 320.000 طن من ركام المنازل المدمرة في القطاع.

وذكرت أنها قامت بتعويض 35.000 مواطناً تضرروا خلال العدوان الأخير، بمبلغ 12 مليون دولار من خلال المؤسسات المانحة، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على تعويض 16.000 مواطنًا بمبلغ 20 مليون دولار.

وأشارت الوزارة، إلى أن آلياتها ومعداتها عملت 20 ألف ساعة لصالح الدوائر الحكومية والبلديات وجهود إعادة الإعمار.

وبينت أنها تابعت المنحة المصرية لإعمار غزة، حيث تم البدء بتنفيذ شارع الرشيد "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، ويجري في الوقت الحالي أعمال طرح عطاءات 3 مدن سكنية.

ولفتت إلى أنها بدأت العمل على إعادة إعمار 41 وحدة سكنية هُدمت بشكل كُلي خلال العدوان الأخير، حيث تعهدت العديد من المؤسسات المانحة بتقديم دعم مالي بقيمة 62 مليون دولار تغطي ما يقارب 80% من حالات الهدم الكلي.

ونوهت إلى انتهائها من إنشاء 111 وحدة سكنية بحي الندى شمال القطاع ضمن مشاريع المنحة الإيطالية.

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