القضاء الشرعي يستعرض إنجازاته خلال 2021

غزة- الرأي

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د. حسن الجوجو، اليوم الأربعاء، أبرز الانجازات التي حققها القضاء الشرعي خلال عام 2021 والتي تشمل المعاملات التي انجزت في أروقة المحاكم الشرعية بمختلف درجاتها في قطاع غزة، من دعاوى، وزواج، وطلاق، وحجج بمختلف أنواعها، وتنفيذ، وإرشاد والإصلاح أسري، ومعاملات المحامين الشرعيين، وغيرها.

واستعرض الجوجو خلال "لقاء مع مسئول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، إجمالي أعمال المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الذي أنجزته المحاكم الشرعية والدوائر والوحدات بواقع (338,918) معاملة خلال العام 2021.

حيث ارتفع إجمالي المعاملات التي بلغت (50,156) معاملة خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (17.4%). إضافة إلى ارتفاع الدعاوى والمعاملات الواردة للمحكمة العليا بـ (278) دعوى خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بنسبة (63.8%). مشيرا إلى انخفاض الدعاوى والمعاملات الواردة لمحكمتي الاستئناف بـ (326) دعوى خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (36%).

وبين الجوجو أن مجموع المعاملات التي وصلت للمحاكم الشرعية الابتدائية كان 308,518 معاملة شملت: 17,238 دعاوى قضائية، و25,084 دعاوى تنفيذية، و20,786 معاملة زواج، و4,319 معاملة طلاق، و64,768 حجج وتوثيقات، و101,761 إجراءات قضائية، و74,562 معاملات تصديقات.

ولفت إلى ارتفاع الدعاوى القضائية بـ (6,603) دعوى خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بنسبة (62%)، وارتفاع الدعاوى التنفيذية بـ (5,428) دعوى خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (27.6%).

وأوضح الجوجو أن أعلى حالات زواج كانت في محافظة غزة حيث بلغت (7,459) حالة زواج، وأقل حالات كانت في محافظة رفح حيث بلغت (2,402) حالة زواج؛ بينما جاءت أعلى نسبة طلاق إجمالية في محافظة رفح حيث بلغت (21.1%)، وأقل نسبة في محافظة غزة حيث بلغت (18.3%).

وكانت أعلى نسبة طلاق من زواج عام 2021 في محافظة شمال غزة حيث بلغت (6%)، وأقل نسبة في محافظة غزة حيث بلغت (5%). مبينا أن هناك انخفاض في حالات الزواج بـ (133) حالة خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (0.64%)، مع ارتفاع حالات الطلاق عدد (826) معاملة خلال عام 2021 عن عام 2020 بنسبة (23.6%).

أما أعلى نسبة في أنواع الطلاق، كان بند الطلاق قبل الدخول حيث بلغت نسبته من إجمالي عدد الطلاق (40.9%) وأقل نسبة طالت الطلاق الكبرى حيث بلغت نسبته (1.9%).

وفي سياق متصل، أكد الشيخ حسن الجوجو على جملة إجازات إدارية شملت افتتاح المقر الجديد لمحكمة الشيخ رضوان الشرعية الابتدائية، وافتتاح مقر محكمة رفح الشرعية الابتدائية بحلته الجديدة بعد وإخلاء النيابة من الطابق العلوي وإجراء الصيانة، وتوسيع مقر محكمة غزة الشرعية وإجراء صيانة، وتعيين عدد (5) قضاة شرعيين لمحاكم أول درجة، إضافة إلى ترقية عدد (6) قضاة شرعيين لرئيس محكمة ابتدائية، وترقية عدد (6) مدراء.

كما تم تثبيت موظفي العقود عدد (78)، وانجاز دليل خدمات الجمهور، وانجاز قانون تنفيذ الشرعي رقم 06/2021 بالتعاون مع الجهات المختصة، وتوقيع مذكرة تعاون وتفاهم بين وزارة الأوقاف والقضاء الشرعي لأرشفة سجلات الحجج الكترونياً، وانجاز عدد (5) دورة تدريبية للسادة القضاة والموظفين.

وشدد الجوجو على أنه ورغم التحديات التي مر بها قطاع غزة خلال عام 2021 من جائحة كورونا وأثارها من جهة، والحرب التي شنها الاحتلال الغادر على قطاع غزة من جهة أخرى، وقلة الإمكانيات بسبب الحصار الظالم وكل هذه الظروف السلبية التي أثرت على جميع مناحي الحياة وعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في قطاع غزة، إلا أن القضاء الشرعي استمر في تقديم الخدمات إلى ابناء شعبنا الفلسطيني بخطى ثابته متحدٍ كل الصعاب، وحقق إنجازات نوعيه وهامة خلال العام المنصرم تعد على كل المستويات ظاهرة أصيلة تمتد منذ نشأة المحاكم الشرعية.