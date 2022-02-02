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كيف تكاتفت جهود مرافق وزارة الصحة في مواجهة كوفيد 19؟

02 شباط / فبراير 2022 01:43

كيف تكاتفت جهود مرافق وزارة الصحة في مواجهة كوفيد 19؟
كيف تكاتفت جهود مرافق وزارة الصحة في مواجهة كوفيد 19؟

غزة- الرأي

تكاتفت جهود وزارة الصحة في مواجهة ومتابعة كوفيد 19، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين، حيث بلغ عدد العينات المسحوبة خلال العام الماضي 2021 نحو (661) ألف عينة، وذلك حسب تقرير الأداء الذي أصدرته وحدة نظم المعلومات الصحية. 

وذكر التقرير، أنه تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل لمرضى كوفيد، حيث تم وضع واعتماد سياسات وإجراءات مكافحة العدوى لعمل العلاج الطبيعي، وبلغ عدد المرضى الذين تلقوا الخدمة خلال العام نحو (7) آلاف حالة، بواقع (43) ألف جلسة علاجية.

وبين أن الإدارة العامة للصيدلة تمكنت من متابعة الأصناف الدوائية اللازمة لمرضى كوفيد في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، واعداد سياسات لصرف الأصناف اللازمة، وتوفير الجرعات الكافية من مطاعيم كوفيد من خلال المؤسسات المانحة.

وأشار التقرير أنه من خلال متابعة منسقي الإدارة العامة للصحة النفسية مع لجنة الطوارئ تم اخذ تغذية راجعة وتم رصد عدد المنتفعين من هذه الخدمات المقدمة من المؤسسات (اتصالات داعمة وارشاد نفسي عن بعد، واستشارة نفسية، اكتشاف وتحويل)، حيث بلغ عدد المنتفعين الكلي أكثر من(67) ألف منتفع.

وأوضح أن وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية قامت بمتابعة الفرق التابعة للمؤسسات الصحية الاهلية في ظل جائحة كورونا، حيث أجرت أكثر من (34) ألف زيارة منزلية للمعزولين منزليا ومخالطيهم، في حين بلغ عدد التدخلات والاستشارات النفسية التي تم تقديمها للمحجورين والمعزولين منزليا نحو(62) ألف تدخل واستشارة.

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