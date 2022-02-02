12 وفاة و10374 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، عن تسجيل 12 حالة وفاة و10374 إصابة جديدة جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 حالات في الخليل، حالتان في جنين، حالة في طولكرم، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 571، طولكرم 638، الخليل 178، بيت لحم 624، قلقيلية 155، رام الله والبيرة 1140، سلفيت 84، جنين 380، نابلس 1043، طوباس 95، أريحا والأغوار 157، قطاع غزة 2469، مدينة القدس 1840".

ولفتت إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 188 مريضا، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الوزارة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 201، طولكرم 21، الخليل 315، بيت لحم 292، قلقيلية 48، رام الله والبيرة 455، سلفيت 46، جنين 107، نابلس 345، طوباس 132، أريحا والأغوار 60، قطاع غزة 150، مدينة القدس 0".