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الاحتلال يصادق على مخطط إنشاء مستوطنة في نابلس

02 شباط / فبراير 2022 06:36

الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، "أفيحاي ماندلبليت"، على مخطط إنشاء مستوطنة “افيتار”  أراضي البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن "ماندلبليت" قد صادق على المخطط في آخر يوم له في منصبه الذي سيتركه بعد 6 سنوات من الخدمة.

وقالت: "إن المصادقة على المخطط جاءت بعد عمل شاق قام به رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير جيشه بيني غانتس، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد".

وأشارت إلى أن الخطوة المقبلة ستكون إنشاء المدرسة الدينية من خلال إعلان أراضي البؤرة بأنها "أراضٍ للدولة"، وهي خطوة روج لها غانتس وسيصدر لاحقًا تعليماته بشأن تنفيذ أمر تخطيطها قبيل الإعلان عن ذلك.

وبينت أنه بعد الإعلان عن تلك المنطقة بأنها “أراضٍ دولة” سيكون هناك مهلة 45 يومًا لتقديم أي استئناف، وفي حال لم يقدم تلقائيًا سيتم إصدار أمر التخطيط.

 

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