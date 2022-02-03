تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الخميس على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.17 شيقل
اليورو: 3.58 شيقل
الدينار الأردني: 4.47 شيقل
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03 شباط / فبراير 2022 08:22
رام الله - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الخميس على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.17 شيقل
اليورو: 3.58 شيقل
الدينار الأردني: 4.47 شيقل
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