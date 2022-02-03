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تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

03 شباط / فبراير 2022 08:22

رام الله - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الخميس على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.17 شيقل

اليورو: 3.58 شيقل

الدينار الأردني: 4.47 شيقل

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