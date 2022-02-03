وكالة الرأي الفلسطينية إعلان آلية تنفيذ التخفيض الضريبي للمركبات التجارية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن أن يساعدك الصبار فى إنقاص وزنك؟ وكالة الرأي الفلسطينية 3 مشروبات صحية تمنحك الدفء فى الشتاء.. أبرزها الزنجبيل وكالة الرأي الفلسطينية في تحد غريب.. رجل يتناول اللحوم النيئة لأكثر من 78 يوما وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتان في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية هل تاهت أم جاسوسة.. دجاجة تحاول التسلل إلى البنتاغون! وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تتفقد مزارعي الحمضيات لتقدير الإنتاجية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: "المركزي" الحالي غير توحيدي ولا يعبر عن إرادة شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يكتشفون نوعاً جديداً من الاتصالات الخلوية في الدماغ وكالة الرأي الفلسطينية المكسيك..علماء الآثار يعثرون على بساتين مايا المقدسة
أخبار » عجائب وطرائف

هل تاهت أم جاسوسة.. دجاجة تحاول التسلل إلى البنتاغون!

03 شباط / فبراير 2022 09:01

هل تاهت أم جاسوسة.. دجاجة تحاول التسلل إلى البنتاغون!
هل تاهت أم جاسوسة.. دجاجة تحاول التسلل إلى البنتاغون!

كشفت جمعية الرفق بالحيوان في مقاطعة أرلنغتون بولاية فرجينيا الأمريكية، أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاغون.

وأوضحت جمعية "Animal Welfare League of Arlington" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها استدعت موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى القن.

وأوردت صحيفة "Military Times" المتخصصة في الشؤون العسكرية خبر الدجاجة، وسألت ساخرة: "هل تاهت الدجاجة ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة عن هذه الأسئلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟