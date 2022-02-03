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في تحد غريب.. رجل يتناول اللحوم النيئة لأكثر من 78 يوما

03 شباط / فبراير 2022 09:08

في تحد غريب.. رجل يتناول اللحوم النيئة لأكثر من 78 يوما
في تحد غريب.. رجل يتناول اللحوم النيئة لأكثر من 78 يوما

خاض ناشط على "إنستغرام" تجربة تحد لمعرفة المدة التي يمكنه خلالها البقاء على قيد الحياة بأكل اللحم النيء كل يوم.

ووفقا لصحيفة "ميترو" البريطانية، فقد قام رجل على "إنستغرام" لم يكشف عن اسمه الحقيقي لكنه سمى حسابه "Raw Meat Experiment" ويتابعه نحو 83 ألف شخص، بتناول اللحم النيء لمدة تجاوزت 78 يوما حتى الآن، ليعرف كم بإمكانه الصمود على هذه الحالة.

وأضافت الصحيفة أن الرجل تناول شرائح اللحم وصدور الدجاج والسمك، ولم يتعرض للتسمم حتى الآن.

كما تناول أيضا البيض النيء و اللبن إلى جانب أكلاته غير المطهية.

وأكد الرجل أنه مستمر في هذا التحدي حتى لو كانت نهايته الوفاة متأثرا بالبكتيريا.

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