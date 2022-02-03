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3 مشروبات صحية تمنحك الدفء فى الشتاء.. أبرزها الزنجبيل

03 شباط / فبراير 2022 09:10

3 مشروبات صحية تمنحك الدفء فى الشتاء.. أبرزها الزنجبيل
3 مشروبات صحية تمنحك الدفء فى الشتاء.. أبرزها الزنجبيل

هناك الكثير من الفوائد في شرب المشروبات الصحية التى تمنحك الدفء فى الشتاء، حيث إن لها فوائد صحية عديدة، ففى موسم البرد من المهم أن نحافظ على دفئنا وأن نستهلك السوائل الدافئة قدر الإمكان، في هذا التقرير نقدم أبرز 3 أنواع من المشروبات والتي يمكنك صنعها في المنزل، بحسب موقع "lineHealth".

3 مشروبات صحية تمنحك شعورًا بالدفء في الشتاء يمكنك صنعها في المنزل:
 
1- الكركم:

الكركم يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة وله خصائص علاجية، ومضاد للبكتيريا، ومضاد للفطريات، ومضاد للالتهابات، وما إلى ذلك، هي بعض الفوائد الرائعة لهذا المشروب بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكركمين الموجود في مشروب الكركم فعال في مكافحة نزلات البرد والسعال.

الطريقة: تحتاج فقط إلى إضافة ملعقة كبيرة من الكركم المبشور إلى كوب من الماء المغلي، وترك الخليط ينضج لمدة 10 دقائق بمجرد الانتهاء من ذلك، اتركه يبرد ثم تناول مشروبك الدافئ والصحي.

2. الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات، يساعد الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب على تقوية جهاز المناعة وتهدئة اضطراب المعدة.

الطريقة: أضف كوبًا من الماء وبعض الزنجبيل الطازج إلى مقلاة واتركها حتى الغليان. اتركه ينضج لبضع دقائق. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اتركه يرتاح لمدة 5 دقائق.

3. الليمون:

يعتبر الليمون أيضًا رائعًا للطقس البارد، من المعروف أنه يحافظ على دفء الجسم ويقينا خلال موسم الأنفلونزا، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الالتهاب، وهو مشروب رائع للتخلص من السموم وفقدان الوزن.

الطريقة: اغسل عشبة الليمون وأضفها إلى قدر من الماء واتركها تغلي، يمكنك أيضًا إضافة النعناع إلى هذا المزيج لتعزيز مذاقه، بمجرد أن يغلي، اتركه ينضج قليلًا حتى تتسرب النكهات ، ثم صفيه للاستمتاع بكوب ليمون.

يعد إدخال النكهات الطبيعية إلى جسمك أمرًا ضروريًا، حيث يأتي العديد منها بخصائص علاجية وأطنان من مضادات الأكسدة التي تعزز صحتك.

يمكن أن يساعد شرب هذه الأنواع من المشروبات في تعزيز المناعة خاصة خلال فصل الشتاء.

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