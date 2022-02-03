آلية جديدة لإصدار التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة

غزة - الرأي

اتفقت وزارتا التنمية الاجتماعية والصحة على آلية جديدة لإصدار التأمين الصحي الحكومي المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة والمشمول بالخدمات الصحية الحكومية خلال الشهر المقبل.

وقالت وزارة التنمية، إنه تم عقد اجتماع بوزارة الصحة ضم كلا من: وكيل الوزارة غازي حمد، ومحمد أبو غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل، وغسان فلفل مدير دائرة تأهيل وإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة فيما ضم فريق وزارة الصحة يوسف أبو الريش وكيل الوزارة، وسامي عويمر مدير عام وحدة العلاج الطبيعي، وأيمن الحلبي مدير عام الرقابة في وزارة الصحة.

وتطرق الاجتماع إلى الآلية الجديدة لإصدار التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم مناقشة "مسودة نظام التأمين الصحي الحكومي" وآلية تطبيقه وكذلك سلة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.