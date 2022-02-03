وكالة الرأي الفلسطينية كأس القطاع لكرة السلة..خدمات المغازي يتفوق على مركز جباليا وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يسلّم المنسقة الأممية رسالة للضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية وكالة الرأي الفلسطينية غزة الرياضيّ يوقع المتصدر الشجاعية بالتعادل السلبيّ وكالة الرأي الفلسطينية أمريكا تفوز 3-صفر على هندوراس في تصفيات كأس العالم وكالة الرأي الفلسطينية آلية جديدة لإصدار التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية فواكه تحارب حموضة المعدة.. أبرزها الموز والتين وكالة الرأي الفلسطينية إعلان آلية تنفيذ التخفيض الضريبي للمركبات التجارية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن أن يساعدك الصبار فى إنقاص وزنك؟ وكالة الرأي الفلسطينية 3 مشروبات صحية تمنحك الدفء فى الشتاء.. أبرزها الزنجبيل وكالة الرأي الفلسطينية في تحد غريب.. رجل يتناول اللحوم النيئة لأكثر من 78 يوما
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية جديدة لإصدار التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة

03 شباط / فبراير 2022 09:30

غزة - الرأي

اتفقت وزارتا التنمية الاجتماعية والصحة على آلية جديدة لإصدار التأمين الصحي الحكومي المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة والمشمول بالخدمات الصحية الحكومية خلال الشهر المقبل.

وقالت وزارة التنمية، إنه تم عقد اجتماع بوزارة الصحة ضم كلا من: وكيل الوزارة غازي حمد، ومحمد أبو غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل، وغسان فلفل مدير دائرة تأهيل وإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة فيما ضم فريق وزارة الصحة يوسف أبو الريش وكيل الوزارة، وسامي عويمر مدير عام وحدة العلاج الطبيعي، وأيمن الحلبي مدير عام الرقابة في وزارة الصحة.

وتطرق الاجتماع إلى الآلية الجديدة لإصدار التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم مناقشة "مسودة نظام التأمين الصحي الحكومي" وآلية تطبيقه وكذلك سلة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟