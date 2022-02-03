أبو الريش يسلّم المنسقة الأممية رسالة للضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية

غزة - الرأي

سلّم وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش رسالة خطية للمنسقة الأممية للشئون الانسانية السيدة لين هاستينغز للضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية التشخيصية وقطع الغيار اللازمة لصيانة الاجهزة بشكل عاجل ودون تأخير لتمكين الوزارة من تعزيز جهوزية مواجهة الموجة الرابعة من جائحة كوفيد 19 .

جاء ذلك خلال استقبال أبو الريش للمنسقة الأممية للشئون الانسانية السيدة لين هاستينغز بحضور مسئول وحدة التنسيق في أوتشا السيد ألبرتو ناتا، ومدير مكتب الصحة العالمية في فلسطين د. ريك بيبركورن, ومساعد المنسق الانساني مكتب اوتشا السيدة آلاء أبو رمضان، ومدير مكتب الصحة العالمية في غزة د. عبد الناصر صبح، ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج، ومدير عام مستشفى الصداقة التركي د. صبحي سكيك ومدير العلاقات الأجنبية د. رائد كشكش .

ووضع أبو الريش الوفد الأممي في صورة الاحتياج العاجل لعديد الأجهزة الطبية التشخيصية وقطع الغيار والتي لايزال الاحتلال يمنع ادخالها الى قطاع غزة، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام جهود مواجهة تطورات الحالة الوبائية في الوقت الذي يستنفر فيه العالم امكانياته الطبية للحد من انتشار الفيروس وتقديم الخدمة الطبية والتي يحرم منها المريض في غزة دون أدنى سبب .

وخلال اللقاء، أوضح أبو الريش جملة من مستجدات العمل الصحي في قطاع غزة والجهود الصحية في مواجهة جائحة كوفيد 19، حيث يشهد القطاع زيادة متسارعة في منحنى الاصابات المسجلة يوميا.

وتطرق الى الاجراءات الصحية التي تواصل وزارة الصحة تطبيقها في الموجة الاولى والثانية والثالثة، وفي الموجة الرابعة الحالية، موضحا أن الوزارة سخرت كل امكانياتها البشرية والتجهيزات الطبية لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمصابي كوفيد 19 والمتحورات الجديدة .

وتحدث أبو الريش عن تداعيات نقص الأدوية وما سببه ذلك من اضافة عبئ ثقيل على كاهل المريض الذي يراقب بصمت استنزاف الأرصدة الدوائية اللازمة لاستكمال علاجه خاصة مرضى السرطان والذين تلخص معاناتهم ما تسببه الحصار على حقوقهم العلاجية، كما تم استعراض رؤية وزارة الصحة في تعزيز خدمات مرضى الأورام في قطاع غزة .