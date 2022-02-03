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3 وفيات و3321 إصابة جديدة بفيروس بكورونا في غزة

03 شباط / فبراير 2022 09:48

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة 3321 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 7641 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 250 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 211367 إصابة بينها 19171 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 190423 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1773.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 144 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 63.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 593004 .

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