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لمنابعة إلتزام أصحابها بالمعايير الفنية

زراعة الوسطى تتابع سير العمل في مشاتل الخضار

03 شباط / فبراير 2022 10:46

زراعة الوسطى تتابع سير العمل في مشاتل الخضار
زراعة الوسطى تتابع سير العمل في مشاتل الخضار

الوسطى- الرأي

نفذ قسمي وقاية النباتات، و الإرشاد النباتي، بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين-المحافظة الوسطى، جولة ميدانية إرشادية على مشاتل الخضار بالمحافظة، وذلك من أجل مراقبة ومتابعة سير العمل فيها، ومدى إلتزام أصحابها بالشروط والمعايير الفنية اللازمة للحصول على أشتال ذات جودة عالية،حيث قام طاقم المهندسين بمتابعة دفاتر وسجلات الصادرات والواردات.


وتعتبر عملية إختيار الأصناف الركيزة الأساسية لنجاح العملية الزراعية،والحصول على جودة عالية من المحاصيل الزراعية.


وجرى خلال الجولة تقديم أهم الإرشادات والتعليمات للحصول على أشتال سليمة خالية من الآفات الزراعية.


وفي السياق ذاته، جرى تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمزارعي الحمضيات،وذلك لتقدير كميات الإنتاج المتبقية، وتقديم الخدمات الإرشادية حول برامج التسميد وكيفية الوقاية من أمراض التربة ، وإتباع طرق المكافحة المتكاملة للآفات .
 

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