التعليم بغزة تُعزز قيمة "بر الوالدين" لدى طلبة المدارس

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ، خلال الأسبوع الحالي نشاطات وفعاليات مدرسية ركّزت على غرس قيمة "بر الوالدين" لدى طلبة المدارس.



وتضمنت النشاطات تفعيل الإذاعة المدرسية وتصميم البوسترات والمطويات وعقد ندوات ومسابقات ومسرحيات واستضافة أولياء أمور وشخصيات أكاديمية ودعاة.



وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم لدى طلبة المدارس والذي تُطلقه الوزارة ويستمر طيلة العام الدراسي الحالي.



يشار إلى أن البرنامج يُركز على تعزيز قيمة واحدة كل أسبوع، تكون ضمن مجال القيم الإسلامية والأخلاقية والسلوكية والوطنية والاجتماعية.

