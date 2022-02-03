وكالة الرأي الفلسطينية الانتهاء من مشروع الترميز البريدي الوطني وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث توثيق الادعاءات القضائية في المستشفى الاندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تطلق غدًا حملة لإغاثة اللاجئين السوريين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا تفتتح متنزهي "النزلة" و"الكرامة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة تبحث التعاون المشترك مع جمعية "غراس" وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تكشف لـ "الرأي" آخر مستجدات ملف الإعمار في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مبــاحث المرور تضبط "9" دراجات نارية ومسروقات بآلاف الدولارات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة ترحل250 طن نفايات منزلية خلال يناير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية هدم المنازل المقدسية..على عينك يا تاجر والاحتلال لن يتوقف وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمخاتير تتابع سير العمل بالمحكمة الشرعية
أخبار » الأخبار الحكومية

مبــاحث المرور تضبط "9" دراجات نارية ومسروقات بآلاف الدولارات

03 شباط / فبراير 2022 01:07

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة دائرة مباحث المرور في محافظة القطاع "9" دراجاتٍ نارية، وتكتك تمت سرقتهم من المواطنين على عدة فترات، حيث قدرت قيمة المسروقات الإجمالية بحوالي 16 ألف دولار، وذلك خلال حملاتها المرورية التي تواصلت لأكثر من 10 أيام، وذلك بعد التأكد من سلامة أرقام الشاصي وخلوها من التزييف والسرقات.

وبينّت مباحث المرور أنها ضبطت في محافظة الشمال سيارةً مسروقةً من نوع مرسيدس 240، تعود لأحد المواطنين والتي عُثر عليها بحوزة المدعو (ج. ز)، وباستجوابه أقر بالسرقة وذلك لوجود خلاف مالي بينه وبين المشتكي، حيث قدرت قيمة السيارة المسروقة بحوالي "5" آلاف دولار.

وفي ذات السياق، أوضحت مباحث المرور بمحافظة رفح، أنها ضبطت عددًا من قطع غيار الدراجات النارية داخل إحدى الأراضي الزراعية بالمحافظة، وبإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة، تبين أنها تعود لعدد من الدراجات النارية التي تتضمن شكاوى بالسرقة.

ولفتت مباحث المرور إلى أنها حرّزت كافة المضبوطات، وأحالت كافة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟