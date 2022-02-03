مبــاحث المرور تضبط "9" دراجات نارية ومسروقات بآلاف الدولارات

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة دائرة مباحث المرور في محافظة القطاع "9" دراجاتٍ نارية، وتكتك تمت سرقتهم من المواطنين على عدة فترات، حيث قدرت قيمة المسروقات الإجمالية بحوالي 16 ألف دولار، وذلك خلال حملاتها المرورية التي تواصلت لأكثر من 10 أيام، وذلك بعد التأكد من سلامة أرقام الشاصي وخلوها من التزييف والسرقات.

وبينّت مباحث المرور أنها ضبطت في محافظة الشمال سيارةً مسروقةً من نوع مرسيدس 240، تعود لأحد المواطنين والتي عُثر عليها بحوزة المدعو (ج. ز)، وباستجوابه أقر بالسرقة وذلك لوجود خلاف مالي بينه وبين المشتكي، حيث قدرت قيمة السيارة المسروقة بحوالي "5" آلاف دولار.

وفي ذات السياق، أوضحت مباحث المرور بمحافظة رفح، أنها ضبطت عددًا من قطع غيار الدراجات النارية داخل إحدى الأراضي الزراعية بالمحافظة، وبإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة، تبين أنها تعود لعدد من الدراجات النارية التي تتضمن شكاوى بالسرقة.

ولفتت مباحث المرور إلى أنها حرّزت كافة المضبوطات، وأحالت كافة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.