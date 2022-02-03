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الاحتلال يقتحم منطقة عرب أبو سبيلة بالنقب ويجري تفتيشات

03 شباط / فبراير 2022 01:35

الداخل المحتل- الرأي

اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وما تسمى وحدة "حرس الحدود" صباح اليوم الخميس عرب أبو سبيلة بالقرب من قرية أبو تلول في منطقة النقب.

وأفاد شهود عيان أن الاقتحام على ما يبدو لإجراء تفتيش من قبل شرطة الاحتلال في المكان.

وشهدت المنطقة يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، حملة مداهمة شملت إنزال قوات خاصة بطائرة مروحية واعتلاء أفراد من شرطة الاحتلال لأسطح المنازل، إذ نفذت أعمال تفتيش عن أسلحة واعتقلت عدداً من المواطنين.

يذكر أن منطقة النقب تشهد هجمة تجريف وتحريش اندلعت لمواجهتها هبة شعبية وتصعيد نضالي، فيما تشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات ممنهجة في بلدات النقب على أثر هذه الهبة.

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