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بلديات الساحل: انشاء مخازن طوارئ جديدة وتطوير القائمة

03 شباط / فبراير 2022 02:13

غزة- الرأي

نفذت مصلحة مياه بلديات الساحل واللجنة الدولية للصليب الأحمر جولة ميدانية على كافة محافظات قطاع غزة، وذلك بهدف انشاء مخازن طوارئ جديدة وتأهيل وتطوير بعض المخازن القائمة لرفع مستوى الجهوزية في حالات الطوارئ.

الجدير بالذكر ان هذه المخازن تحتوي على العديد من قطع الغيار ومستلزمات اعمال الصيانة لمختلف شبكات ومرافق المياه والصرف الصحي، وتستخدم تلك المخازن فقط في أوقات الطوارئ خاصة الحروب، لمنع انهيار خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في قطاع غزة، وكما تم خلال الفترة الماضية إضافة أصناف جديدة من قطع الغيار لمخازن الطوارئ ظهرت الحاجة اليها خلال الحرب الأخيرة وأيضا تعويض المواد التي استخدمت خلال الحرب الاخيرة.

وتخلل هذه الجولة أيضا زيارة لمخازن مصلحة المياه الرئيسية في خان يونس جنوب قطاع غزة للاطلاع على الأنظمة المعمول بها وطريقة ادرة الازمات وقت الطوارئ.

هذا ويوجد في قطاع غزة 13 مخزن طوارئ منتشرة في كافة المحافظات، تم انشاؤها ضمن خطة الجاهزية للطوارئ والتي قامت مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبلديات قطاع غزة بإعدادها وتطويرها، وكان لهذه المخازن الأثر الإيجابي والفعال في التخفيف من آثار الدمار ومنع انهيار خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين من خلال استخدام تلك المواد في عملية الصيانة الطارئة لشبكات المياه والصرف الصحي ومختلف المرافق التي تضررت بفعل القصف.

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