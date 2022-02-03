6 وفيات و7934 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة تسجيل 6 وفيات و7934 إصابة جديدة بـ"كورونا"، وتعافي 3477 مصابًا، في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة والوبائية إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في نابلس، حالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 148، ضواحي القدس 226، طولكرم 458، بيت لحم 485، قلقيلية 248، الخليل 852، سلفيت 243، رام الله والبيرة 738، نابلس 648، جنين 461، أريحا والأغوار 106، قطاع غزة 3321".

ولفتت إلى وجود 88 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 224 مريضا، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 244، ضواحي القدس 166، طولكرم 110، بيت لحم 826، قلقيلية 58، الخليل 407، سلفيت 62، رام الله والبيرة 707، نابلس 406، جنين 161، أريحا والأغوار 80، قطاع غزة 250".