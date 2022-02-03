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مستوطنون يقتلعون 60 شجرة زيتون جنوبي الخليل

03 شباط / فبراير 2022 05:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، 60 شجرة زيتون في منطقة "خلة الضبع" بمنطقة "مسافر يطا" جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على رعاة الأغنام.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين أقدموا على اقتلاع 60 شجرة زيتون بعمر سنة، تعود ملكيتها للمواطن جلال العمور.

وأشارت تلك المصادر إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم اقتلاع أشجار الزيتون في المنطقة ذاتها بأقل من شهرين.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام، وحاولوا طردهم من المراعي، "ولكن الرعاة تصدوا لهم وثبتوا في مراعيهم".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت، الأربعاء، أربعة آبار مياه في محمية "خلة الضبع"، تعود لعائلات حمامدة، ودبابسة، والعمور.

يذكر أن المستوطنين وقوات الاحتلال، ينفذون بشكل شبه يومي، اعتداءات بحق المواطنين في منطقة "مسافر يطا" بهدف تفريغها من مواطنيها لصالح التوسع الاستيطاني.

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