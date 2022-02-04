وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح والمجلس الأعلى للقضاء يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنظم وقفة تضامنية مع الاسير البطل" أبوحميد" وكالة الرأي الفلسطينية وفد من أمناء المكتبات يجري زيارة تبادلية لمكتبة بلدية الشوكة وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس " انخفاض ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعنيه عبارة "المستخدم غير موجود" على انستجرام. وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تحظر تطبيقاً خطيراً في أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية بصمة تتبع تحركاتك من دون إنترنت وكالة الرأي الفلسطينية لا ترميها واستخدميها وكالة الرأي الفلسطينية هل عرفت يوما حليب الثوم؟
أخبار » الأسرة و المجتمع

هل عرفت يوما حليب الثوم؟

04 شباط / فبراير 2022 07:49

11
11

حليب الثوم يعتبر واحدًا من أحدث الاتجاهات والذى يشهد بفوائده الصحية خبراء التغذية، حيث يعتبر حليب الثوم مصدر قوة لاحتوائه على العديد من الخصائص الطبية، ويقال إن حليب الثوم يحتوي على خصائص طبيعية مسكنة للألم في حالات مثل عرق النسا والتهاب المفاصل، ويعمل هذا المشروب الطبيعي على ضبط عمل الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض الإمساك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يعتبر حليب الثوم أيضًا علاجا فعالا لحالات مثل عسر الهضم والحموضة والغازات، حيث يحتوي الثوم على خصائص مطهرة أيضًا، مما يجعله مكونًا ممتازًا لتحسين عمل الجهاز المناعى وطرد السموم من الجسم.

طريقة إعداد حليب الثوم

لصنع حليب الثوم، خذ مقلاة واغلي الحليب فيها، بمجرد الانتهاء، أضيفي 3-4 فصوص من الثوم المقشر واتركيه حتى يغلي مرة أخرى، بعد ذلك، أضيفي رشة من الفلفل الأسود مع 12 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وقلبي جيدًا، ودعها تغلي مرة أخرى ثم رفعها من النار.

عندما يكون الحليب دافئًا بدرجة كافية، تتم تصفيته في كوب مع خلط نصف ملعقة كبيرة من العسل فيه وتناوله دافئًا.

فيما يلى.. الفوائد الصحية لحليب الثوم:

- هذا المشروب الدافئ هو "إكسير" لمن يعانون من آلام في الظهر وأسفل الظهر والأرداف والساقين.

- يعتبر حليب الثوم علاجًا فعالًا لأولئك الذين يعانون من آلام عرق النسا التي تمتد من أسفل الظهر إلى الوركين والأرداف وكل ساق.

- من المعروف أيضًا أن حليب الثوم يعالج حالات السعال والربو والسل والالتهاب الرئوي والكوليسترول.

- يساعد تناول حليب الثوم بانتظام في علاج حالات العقم عند الرجال والنساء.

- إذا كنت تعانى من الآرق وقلة النوم، يمكن لهذا الحليب أن يساعدك، حاول تناول نصف كوب منه لمدة أسبوع وشاهد التغييرات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟