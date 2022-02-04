ماذا تعنيه عبارة "المستخدم غير موجود" على انستجرام.



إذا حاولت في أي وقت الوصول إلى حساب المستخدم على انستجرام وبدلاً من ذلك تلقيت رسالة خطأ تفيد بأنه لا يمكن العثور على صفحة المستخدم، فهذا أمر محبط، ويزداد الأمر سوءًا عندما لا تعرف ما ما تعنيه عبارة "المستخدم غير موجود" على انستجرام، لذلك نرصد لك التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



يعني الخطأ أنه لم يتم العثور على المستخدم في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بانستحرام، فإن المستخدم الذي تحاول زيارة ملفه الشخصي غير متاح لك أو للآخرين لأحد هذه الأسباب:

ارتكاب خطأ مطبعي

هل تحاول الوصول إلى الحساب لأول مرة أو كتابة اسم المستخدم يدويًا؟ تحقق مرة أخرى من الإملاء؛ الحل هو أنك ببساطة أخطأت في كتابة اسم المستخدم.

تغيير المستخدم لاسم الحساب

يتيح لك انستجرام تغيير اسم المستخدم بسهولة في أي وقت، ويمكنك القيام بذلك من تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الويب.

يشكل اسم المستخدم أساس عنوان URL لحساب انستجرام، لذلك إذا تم تغييره، يتغير موقعك على انستجرام، وبينما يعيد انستجرام عادةً توجيه المستخدمين إلى الوجهة الجديدة، فقد لا يحدث هذا دائمًا.

تعطيل حساب المستخدم

يتيح لك انستجرام تعطيل حسابك مؤقتًا، ويعد هذا مناسبًا إذا كنت تريد الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة قصيرة، وتخطط للعودة لاحقًا دون حذف الحساب.

يعني تعطيل الحساب أن المستخدمين الآخرين لن يتمكنوا من العثور عليك؛ فسيتلقون رسالة تفيد بأنه لا يمكن العثور على حسابك.

حظر حساب المستخدم أو تعليقه

إذا انتهك مستخدم شروط خدمة انستجرام مثل إساءة استخدام حسابات أخرى أو الانخراط في سلوك غير لائق، فيمكن تعليق هذا الحساب تلقائيًا، وفي معظم الأحيان، يكون الحظر لفترة محدودة مثل 48 ساعة، ولكن قد يكون أيضًا دائمًا، اعتمادًا على طبيعة المخالفة أو تراكم الانتهاكات.

حذف حساب المستخدم

يمكن للمستخدم اختيار تعطيل حسابه مؤقتًا، ولكن من الممكن أيضًا اختيار حذف الحساب نهائيًا أيضًا، هذا يعني أنه إذا لم تتمكن من الوصول إلى مستخدم معين، فربما تم حذف هذا الحساب وأن اسم المستخدم ليس قيد الاستخدام حاليًا من قبل أي شخص.

حظر حسابك

هناك سبب شائع آخر لعدم تمكنك من الوصول إلى حساب على انستجرام، فقد يتم حظرك من جانب هذا المستخدم، إذا تم حظرك، فلن تتمكن من رؤية هذا الحساب، ولن تختلف التجربة عما إذا تم تعطيل الحساب أو حذفه أو تعليقه.

