أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة 4.فبراير 2022 على النحو التالي :
دولار أمريكي 3.17 شراء بيع :3.15
اليورو الأوربي 3.60 شراء بيع :3.53
دينار أردني 4.47 شراء بيع :4.45
الجنية المصري 0.22 شراء بيع :0.2
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04 شباط / فبراير 2022 08:34
غزة-الرأي
جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة 4.فبراير 2022 على النحو التالي :
دولار أمريكي 3.17 شراء بيع :3.15
اليورو الأوربي 3.60 شراء بيع :3.53
دينار أردني 4.47 شراء بيع :4.45
الجنية المصري 0.22 شراء بيع :0.2
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