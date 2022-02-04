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الصحة الإسرائيلية تسجل 67 حالة وفاة وأكثر من 46 ألف إصابة بكورونا

04 شباط / فبراير 2022 10:34

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 67 حالة وفاة و46,347 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 230,715 عينة مخبرية.

وتحتل إسرائيل المرتبة الثالثة في العالم، من حيث العدد الذي تم تسجيله من حيث عدد السكان.

ومنذ 25 يومًا مضت، تُسجّل إسرائيل ما لا يقل عن 40 ألف إصابة يوميًا.

وبلغ عدد الوفيات 9080 حالة بعد أن توقف العدد أمس عند 9013، حيث يلاحظ أن تلك الأعداد تسجل عن الأيام الأخيرة وليس فقط عن آخر 24 ساعة كما في الإصابات.

ووفقًا للبيانات المسجلة خلال آخر 24 ساعة، فإن عدد الحالات النشطة بلغت 496212، وأن هناك 1106 حالة وصفت بالخطيرة والحرجة، و284 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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