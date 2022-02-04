تعليم شرق خان يونس تختتم بطولة كرة الطائرة للمرحلة الثانوية

غزة-الرأي

اختتم قسم الأنشطة الطلابية بتعليم شرق خان يونس بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بطولة كرة الطائرة للمرحلة الثانوية بنين، "بين فريقي مدرسة المتنبي الثانوية بنين ومدرسة رأس الناقورة الثانوية بنين"، وذلك على أرض صالة أبو يوسف النجار.

حيث تم تكريم فريقي الدور النهائي بحضور أ. فاطمة الخالدي، مدير الدائرة الفنية، و أ. عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم، و أ. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة الطلابية، و أ. أحمد الهندي مدير صالة أبو يوسف النجار.

وقد جاءت النتائج في المباراة النهائية على النحو التالي المركز الأول مدرسة رأس الناقورة الثانوية بنين، والمركز الثاني مدرسة المتنبي الثانوية.

