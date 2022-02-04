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الصحة: 5وفيات و3254 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

04 شباط / فبراير 2022 11:21

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غزة-الرأي

أعلنت وزار الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل5 حالات وفاة و( 3254)إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 300 حالات، بعد اجراء 7626  فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 214621 إصابة، والحالات النشطة 22120 حالة، والمتعافين 190723 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1778 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 146 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 69 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 595550 شخصاً.

 

   
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