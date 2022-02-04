وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 5وفيات و3254 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس تختتم بطولة كرة الطائرة للمرحلة الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية القبض على "دجاجة" في البنتاغون وكالة الرأي الفلسطينية صوت شخير داخل ثلاجة الموتى وكالة الرأي الفلسطينية التعاون الإسلامي ترحب بتقرير “أمنستي”بوصف إسرائيل دوله فصل عنصري وكالة الرأي الفلسطينية الصحة الإسرائيلية تسجل 67 حالة وفاة وأكثر من 46 ألف إصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر": مغادرة 2408 مسافرين ووصول 2540 عائدًا عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية برفح تُنقذ صيادًا تجمدت أطرافه خلال الغطس وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابة واحدة في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الاف المصلين يلبون "نداء الفجر العظيم" بالمسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابات بقمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية في جبل صبيح

04 شباط / فبراير 2022 03:46

نابلس - الرأي

أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة السلمية الأسبوعية على أراضي جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

واحتشد المواطنون، لأداء صلاة الجمعة فوق أراضي جبل صبيح، والمشاركة بالمسيرة، في ظل الحديث عن إمكانية عودة المستوطنين لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل”.

وبعد أداء الصلاة انطلقت مسيرة باتجاه قمة الجبل، رفضًا للسيطرة على أراضي المواطنين هناك وإقامة بؤرة استيطانية فيها، وفق حمايل.

وفور وصول المتظاهرين بالقرب من قمة الجبل قمعها بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص الحي، ما أوقع إصابة بجروح بالرصاص الحي في القدم لأحد الشبان نقل على إثرها للمستشفى، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وعولج المصابون ميدانيًا.

كذلك تواصل قوات الاحتلال إغلاق طرق مؤدية إلى جبل صبيح بالسواتر الترابية، فيما حاول الأهالي من خلال جرافة كبيرة “بايجر” فتح الطرق، لكن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وحاولت الاستيلاء على “البايجر”، إلا أن الأهالي خصلوا صاحبه من جيش الاحتلال وتمكن من الفرار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟