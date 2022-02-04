إصابات بقمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية في جبل صبيح

نابلس - الرأي

أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة السلمية الأسبوعية على أراضي جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.



واحتشد المواطنون، لأداء صلاة الجمعة فوق أراضي جبل صبيح، والمشاركة بالمسيرة، في ظل الحديث عن إمكانية عودة المستوطنين لإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل”.



وبعد أداء الصلاة انطلقت مسيرة باتجاه قمة الجبل، رفضًا للسيطرة على أراضي المواطنين هناك وإقامة بؤرة استيطانية فيها، وفق حمايل.



وفور وصول المتظاهرين بالقرب من قمة الجبل قمعها بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص الحي، ما أوقع إصابة بجروح بالرصاص الحي في القدم لأحد الشبان نقل على إثرها للمستشفى، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وعولج المصابون ميدانيًا.



كذلك تواصل قوات الاحتلال إغلاق طرق مؤدية إلى جبل صبيح بالسواتر الترابية، فيما حاول الأهالي من خلال جرافة كبيرة “بايجر” فتح الطرق، لكن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وحاولت الاستيلاء على “البايجر”، إلا أن الأهالي خصلوا صاحبه من جيش الاحتلال وتمكن من الفرار.