لماذا يخاف البعض من تناول زبدة الفول السودانى

الطعام هو الشىء الذى يجعلك تشعر بالهدوء، وفى بعض الحالات يمكن أن يخفف من توترك، لكن هناك بعض الأطعمة يخشى الناس تناولها، وهذا ما يسمى عادة بـ"رهاب الشيبوفوبيا" وهو "الخوف من الطعام"، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" المقصود من رهاب زبدة الفول السودانى.



ماذا يحدث عندما يكون لديك رهاب زبدة الفول السودانى؟

عندما نتحدث عن الخوف من زبدة الفول السودانى، فهذا لا يعنى أن الشخص يراها ويصاب بالخوف، لكن الخوف من أن تعلق زبدة الفول السودانى فعليًا بسقف فمك، ما قد يمنح بعض الناس الشعور "بالاختناق"، وهذا الرهاب يعنى حرفيًا "الخوف من الاختناق بزبدة الفول السودانى".

ما الذى يسبب هذا الرهاب؟

يمكن أن يحدث هذه الرهاب بسبب حساسية زبدة الفول السودانى، والتى تم سردها من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) كأحد الأطعمة التى يمكن أن يعانى الناس منها من ردود فعل تحسسية شديدة، وهو السبب الأساسى لهذا الرهاب، ومع ذلك، يمكن أن تحدث بسبب صدمة الطفولة أيضًا أو رؤية شخص ما يختنق بزبدة الفول السوداني.

ما أعراض رهاب زبدة الفول السوداني وعلاجه؟

بعض العلامات الجسدية الشائعة لهذا الرهاب هي: التعرق، والخفقان، وعدم وضوح الرؤية، وضيق التنفس، والكلام المرتجف، والغثيان، كما أن هناك أعراض نفسية لهذا الرهاب أيضًا مما يعني أن الشخص الذي يعاني من هذا الخوف قد يكون غير قادر على التفكير بوضوح، أو يشعر بالشلل، أو قد يكون لديه أفكار مثل "الاختناق حتى الموت".

يمكن علاج هذا الرهاب بسهولة من خلال العلاج السلوكي المعرفي الذي يمكن أن يساعد الشخص في تطوير سلوكيات وتفكير جديد.