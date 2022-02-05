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الطقس: أجواء باردة وزخات متفرقة من الامطار

05 شباط / فبراير 2022 08:53

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن تأثير المنخفض الجوي على البلاد، يستمر اليوم السبت، لذا يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الاثنين المقبل غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة المنخفض من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات.

 

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