حماس تدعو المجتمعين في قمة الاتحاد الإفريقي لرفض عضوية دولة الاحتلال

غزة - الرأي:

دعت حركة المقاومة الاسلامية " حماس " المجتمعين في قمة الاتحاد الإفريقي المقررة في الخامس والسادس من الشهر الجاري إلى رفض قبول عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أمس، أن دولة الاحتلال مارست، وما زالت، إرهاب الدولة، وترتكب بشكل منهجي كل أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري، وذلك بشهادة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وكان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، ووصف هذه الدولة "نظام فصل عنصري".

وقالت الحركة إنها ترى في قبول عضوية "إسرائيل" للاتحاد الإفريقي، حتى كعضو مراقب، "انتهاكا صارخا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد ونظامه الأساسي، الذي ينص على نبذ ومحاربة العنصرية، وإنهاء الاستعمار، وحق تقرير المصير للشعوب".

وشددت الحركة على أن دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وترفض تنفيذ العشرات من القرارات الدولية أو العمل بتوصيات اللجان الأممية التي حققت في جرائمها.

وأضافت الحركة أنها تهيب بكل الأحرار في القارة الإفريقية إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والضغط لإفشال إعادة انضمام دولة الاحتلال العنصرية للاتحاد الإفريقي الذي نصت مبادئه وأهدافه على محاربة الاستعمار والتمييز العنصري.