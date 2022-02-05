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الصحة: وفاتان و1314 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

05 شباط / فبراير 2022 10:37

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجل حالتي وفاة و1314 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 270 حالة، بعد إجراء 2753 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم السبت، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ215935 إصابة، والحالات النشطة 23162 حالة، والمتعافين 190993 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1780 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  172 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 78 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 595550 شخصاً.

 

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