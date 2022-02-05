8 وفيات و3051 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

الضفة المحتلة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات و3051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7375 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالتين في طولكرم، وحالة في جنين، و3 حالات في نابلس، وحالتين في الخليل.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 79، طولكرم 141، بيت لحم 144، سلفيت 49، نابلس 352، ضواحي القدس 34، رام الله والبيرة 272، الخليل 416، طوباس 34، جنين 188، أريحا والأغوار 28، قطاع غزة 1314، حيث تم إجراء 9548 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 300، طولكرم 925، بيت لحم 846، سلفيت 78، نابلس 949، ضواحي القدس 43، رام الله والبيرة 1553، الخليل 454، طوباس 114، جنين 471، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 270، مدينة القدس 1222.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 105 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 264 مصابا، بينهم 26 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.