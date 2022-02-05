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توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام "الفورة"

05 شباط / فبراير 2022 02:09

الضفة المحتلة - الرأي:

تسود حالة من التوتر الشديد أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب إقدام الإدارة على إجراء تغييرات واسعة على نظام "الفورة".

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن التغييرات تشمل تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد من سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

وأضاف أن الأسرى أبلغوا إدارة السجون أنهم لن يسلموا بهذا الإجراء بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن هذا الإجراء يقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع، حيث إن إدارة سجون الاحتلال تراجعت وكعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة، والتضييقات بحق الأسرى.

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