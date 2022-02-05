مخاوف "إسرائيلية" من توقف الرحلات الجوية مع الإمارات

الداخل المحتل-الرأي:

كشف مسؤولون "إسرائيليون" كبار عن وجود مخاوف من تعليق رحلات الخطوط الجوية "الإسرائيلية" إلى دبي خلال الأيام المقبلة.



وزعم موقع "والا" العبري، تأتي المخاوف بسبب خلاف بين جهاز الشاباك والسلطات الأمنية في دبي بشأن أمن رحلات الخطوط الجوية.



وادعى المسؤولين أن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة النقل وجهاز الشاباك يحاولون حل المشكلة بالاتصالات مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، وتم بالفعل تحديث الخطوط الجوية "الإسرائيلية" المتجهة إلى دبي بهذا الموضوع.



ونوهوا إلى أنه تبذل جهودا مستمرة لحل الخلافات مع السلطات في دبي والتوصل إلى تفاهم يسمح بتحقيق مسؤولية قوات الأمن "الإسرائيلية" عن أمن الطيران الإسرائيلي، مع التأكيد على أن الخلافات مستمرة.