الطقس: أجواء باردة وفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الإثنين، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، وتبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهارا وبارداً نسبياً الى بارد ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة الســــرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات الليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.